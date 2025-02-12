Сьогоднішня ціна Metacraft (MCT)

Поточна ціна Metacraft (MCT) сьогодні становить 0.512661 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MCT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Metacraft:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.89K USD

- зміна ціни Metacraft протягом дня — +0.57%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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