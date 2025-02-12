Ціна Metacraft (MCT)
Поточна ціна Metacraft (MCT) сьогодні становить 0.512661 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MCT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Metacraft:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.89K USD
- зміна ціни Metacraft протягом дня — +0.57%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Metacraft до USD становила $ +0.00288689.
За останні 30 днів зміна ціни Metacraft до USD становила $ -0.1923681452.
За останні 60 днів зміна ціни Metacraft до USD становила $ -0.2589146703.
За останні 90 днів зміна ціни Metacraft до USD становила $ -0.7246483233882253.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00288689
|+0.57%
|30 днів
|$ -0.1923681452
|-37.52%
|60 днів
|$ -0.2589146703
|-50.50%
|90 днів
|$ -0.7246483233882253
|-58.56%
Останній аналіз цін Metacraft: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-5.38%
+0.57%
-7.36%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MetaCraft is a running group chain play imitating Rarity. In the future, MetaCraft will fork to create a meta universe game. For example: mapping on public chains such as BSC and ETH, allowing players to play on any chain; introducing social attributes to give each player a unique NFT identity. The game’s story, background, settings, newly added quest characters, and multiple open endings will all be jointly formulated by community members. When MetaCraft develops to a certain scale, we will visualize the game by adding a variety of animations and scenes, and MetaCraft will become an amazing production. In the fantasy world of swords and magic, many races peaceful lives in the mainland, until that day, a city appears in the sky, people call it to - Skycity. With the emergence of Sky City, there have been many caves on the mainland, and there is a treasure of the excitement of the adventurers and the murder of the people. The legendary, Sky City has the largest treasure and the strongest monster-dragon. Where did Sky City come from? What is the biggest treasure? Does the dragon really exist? Brave adventurers, build a unique NFT role to explore their own unique NFT characters.
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