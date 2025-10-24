Інформація щодо ціни Metacourt (BLS) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,02130219$ 0,02130219 $ 0,02130219 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -- Зміна ціни (за 7 дн.) 0,00% Зміна ціни (за 7 дн.) 0,00%

Актуальна ціна Metacourt (BLS) становить --. За останні 24 години BLS торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BLS становить $ 0,02130219, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то BLS змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на 0,00% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Metacourt (BLS)

Ринкова капіталізація $ 65,41K$ 65,41K $ 65,41K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 219,65K$ 219,65K $ 219,65K Циркуляційне постачання 254,63M 254,63M 254,63M Загальна пропозиція 854 998 985,0 854 998 985,0 854 998 985,0

Поточна ринкова капіталізація Metacourt — $ 65,41K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BLS — 254,63M, зі загальною пропозицією 854998985.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 219,65K.