Сьогоднішня ціна MetaCene (MAK)

Поточна ціна MetaCene (MAK) сьогодні становить 0.02508132 USD з ринковою капіталізацією $ 4.80M USD. Ціна MAK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MetaCene:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.19M USD

- зміна ціни MetaCene протягом дня — +1.24%

- циркуляційна пропозиція – 191.58M USD

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