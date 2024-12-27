Ціна MetaCene (MAK)
Поточна ціна MetaCene (MAK) сьогодні становить 0.02508132 USD з ринковою капіталізацією $ 4.80M USD. Ціна MAK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MetaCene:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.19M USD
- зміна ціни MetaCene протягом дня — +1.24%
- циркуляційна пропозиція – 191.58M USD
Отримуйте оновлення цін MAK до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни MAK.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MetaCene до USD становила $ +0.00030614.
За останні 30 днів зміна ціни MetaCene до USD становила $ -0.0145347177.
За останні 60 днів зміна ціни MetaCene до USD становила $ -0.0084021669.
За останні 90 днів зміна ціни MetaCene до USD становила $ -0.02773071035526178.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00030614
|+1.24%
|30 днів
|$ -0.0145347177
|-57.95%
|60 днів
|$ -0.0084021669
|-33.49%
|90 днів
|$ -0.02773071035526178
|-52.50%
Останній аналіз цін MetaCene: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.80%
+1.24%
-7.03%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MetaCene is a next-gen Meta-MMO platform pioneering player-centric entertainment, governance and co-creation, unfolding in an unparalleled apocalyptic open world with robust economy. At the same time, as the pioneering and leading Serverfi project, MetaCene has developed a Serverfi system - Realms focused on connections of game servers and NFT ownership, facilitating decentralized distribution and management. Led by a gaming industry pioneer, boasts a stellar development team and advisory board featuring veterans from renowned companies like Blizzard and Tencent, with endorsements from metaverse expert Seb and influential investors like Kaifu Lee and David Brevik, poised to revolutionize the gaming and metaverse landscape. Backed by Folius Venture, Animoca, Spartan, Mantle, SevenX, Hashglobal, Mixmarvel, Wemade, Emurgo, Comma3 and other investors in last two rounds, MetaCene experienced rapid growth in community and improvement on product design. MetaCene features top-tier game attributes and innovative gameplay mechanics. It has successfully onboarded over 27,000 players and 500,000+ ecosystem users across its last three testing phases.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 MAK до AUD
A$0.040130112
|1 MAK до GBP
￡0.0198142428
|1 MAK до EUR
€0.023827254
|1 MAK до USD
$0.02508132
|1 MAK до MYR
RM0.1121135004
|1 MAK до TRY
₺0.8833640904
|1 MAK до JPY
¥3.9533176584
|1 MAK до RUB
₽2.6245093248
|1 MAK до INR
₹2.1442020468
|1 MAK до IDR
Rp404.5373627196
|1 MAK до PHP
₱1.4592311976
|1 MAK до EGP
￡E.1.2758867484
|1 MAK до BRL
R$0.155504184
|1 MAK до CAD
C$0.0358662876
|1 MAK до BDT
৳2.992201476
|1 MAK до NGN
₦38.8253817336
|1 MAK до UAH
₴1.0499040552
|1 MAK до VES
Bs1.27914732
|1 MAK до PKR
Rs6.9708512676
|1 MAK до KZT
₸12.9753192756
|1 MAK до THB
฿0.8512600008
|1 MAK до TWD
NT$0.8236705488
|1 MAK до CHF
Fr0.022573188
|1 MAK до HKD
HK$0.1946310432
|1 MAK до MAD
.د.م0.2523180792