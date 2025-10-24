Інформація щодо ціни MetacadeMax (METACADEMAX) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,0011174$ 0,0011174 $ 0,0011174 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +0,08% Зміна ціни (1 дн.) -6,62% Зміна ціни (за 7 дн.) -23,11% Зміна ціни (за 7 дн.) -23,11%

Актуальна ціна MetacadeMax (METACADEMAX) становить --. За останні 24 години METACADEMAX торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум METACADEMAX становить $ 0,0011174, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то METACADEMAX змінився на +0,08% за останню годину, -6,62% за 24 години та на -23,11% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо MetacadeMax (METACADEMAX)

Ринкова капіталізація $ 716,84K$ 716,84K $ 716,84K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 716,84K$ 716,84K $ 716,84K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація MetacadeMax — $ 716,84K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція METACADEMAX — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 716,84K.