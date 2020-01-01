Токеноміка Metacade (MCADE) Дізнайтеся ключову інформацію про Metacade (MCADE), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Metacade (MCADE) The Metacade is the ultimate Web3 community hub where gamers and blockchain fanatics can communicate and collaborate. Our vision is to create a fun and dynamic virtual hangout for like-minded people to enjoy all things GameFi and experience everything that Web3 culture has to offer... In the Metacade platform, you will be able to meet fellow gamers, developers and entrepreneurs who want to share their interests, ideas, skills, and talents with one common goal. You will be able to see what games are trending, view leaderboards, publish reviews, gain access to the most advanced GameFi alpha and interact with other members in real-time - all whilst being rewarded with the native $MCADE token for your own input into the community We want to put games back into the hands of gamers, and that is why $MCADE token holders will be able to vote on which developer-submitted games will receive funding via our Metagrants scheme. Web3 technology is revolutionising how the world functions and Metacade will revolutionise how a traditional community gaming hub is operated and owned. Офіційний вебсайт: https://metacade.co Whitepaper: https://metacade.gitbook.io/metacade-whitepaper Купити MCADE зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Metacade (MCADE) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Metacade (MCADE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 14.11M $ 14.11M $ 14.11M Загальна пропозиція: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Циркуляційна пропозиція: $ 1.69B $ 1.69B $ 1.69B FDV (повністю розведена вартість): $ 16.72M $ 16.72M $ 16.72M Історичний максимум: $ 0.04720046 $ 0.04720046 $ 0.04720046 Історичний мінімум: $ 0.00456835 $ 0.00456835 $ 0.00456835 Поточна ціна: $ 0.00837619 $ 0.00837619 $ 0.00837619 Дізнайтеся більше про ціну Metacade (MCADE)

Токеноміка Metacade (MCADE): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Metacade (MCADE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів MCADE, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів MCADE, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку MCADE, досліджуйте ціну токена MCADE в реальному часі!

Прогноз ціни MCADE Хочете знати, куди рухається MCADE? Наша сторінка прогнозу ціни MCADE поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена MCADE зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!