Сьогоднішня ціна Metacade (MCADE)

Поточна ціна Metacade (MCADE) сьогодні становить 0.02593977 USD з ринковою капіталізацією $ 45.49M USD. Ціна MCADE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Metacade:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.63M USD

- зміна ціни Metacade протягом дня — -10.61%

- циркуляційна пропозиція – 1.76B USD

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