Токеноміка Metabrawl ($BRAWL) Дізнайтеся ключову інформацію про Metabrawl ($BRAWL), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Metabrawl ($BRAWL) Metabrawl is an innovative play-to-earn (P2E) game that combines exciting gameplay with a strong community-driven ecosystem. The project revolves around the $BRAWL token, empowering players to earn rewards while engaging in strategic battles. Players can join a vibrant community, participate in thrilling competitions, and unlock unique in-game rewards. With a focus on long-term growth, sustainability, and player-driven experiences, Metabrawl aims to create a dynamic gaming environment where fun and rewards go hand in hand. The project is designed to bring together gamers and crypto enthusiasts in an immersive, action-packed world. Офіційний вебсайт: https://metabrawl.io/ Whitepaper: https://metabrawl-whitepaper.gitbook.io/metabrawl-whitepaper Купити $BRAWL зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Metabrawl ($BRAWL) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Metabrawl ($BRAWL), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 142,16K $ 142,16K $ 142,16K Історичний максимум: $ 0,00718984 $ 0,00718984 $ 0,00718984 Історичний мінімум: $ 0,00115426 $ 0,00115426 $ 0,00115426 Поточна ціна: $ 0,00142155 $ 0,00142155 $ 0,00142155 Дізнайтеся більше про ціну Metabrawl ($BRAWL)

Токеноміка Metabrawl ($BRAWL): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Metabrawl ($BRAWL) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів $BRAWL, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів $BRAWL, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку $BRAWL, досліджуйте ціну токена $BRAWL в реальному часі!

Прогноз ціни $BRAWL Хочете знати, куди рухається $BRAWL? Наша сторінка прогнозу ціни $BRAWL поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена $BRAWL зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!