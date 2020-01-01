Токеноміка Metabrawl ($BRAWL)
Інформація Metabrawl ($BRAWL)
Metabrawl is an innovative play-to-earn (P2E) game that combines exciting gameplay with a strong community-driven ecosystem. The project revolves around the $BRAWL token, empowering players to earn rewards while engaging in strategic battles. Players can join a vibrant community, participate in thrilling competitions, and unlock unique in-game rewards. With a focus on long-term growth, sustainability, and player-driven experiences, Metabrawl aims to create a dynamic gaming environment where fun and rewards go hand in hand. The project is designed to bring together gamers and crypto enthusiasts in an immersive, action-packed world.
Токеноміка та аналіз ціни Metabrawl ($BRAWL)
Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Metabrawl ($BRAWL), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.
Токеноміка Metabrawl ($BRAWL): пояснення ключових показників та варіанти використання
Розуміння токеноміки Metabrawl ($BRAWL) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.
Ключові показники та як вони розраховуються:
Загальна пропозиція:
Максимальна кількість токенів $BRAWL, які були або будуть коли-небудь створені.
Циркуляційна пропозиція:
Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.
Максимальна пропозиція:
Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів $BRAWL, яка може існувати.
FDV (повністю розведена вартість):
Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.
Рівень інфляції:
Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.
Чому ці показники важливі для трейдерів?
Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.
Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.
Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.
Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.
Тепер, коли ви розумієте токеноміку $BRAWL, досліджуйте ціну токена $BRAWL в реальному часі!
Прогноз ціни $BRAWL
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