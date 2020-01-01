Токеноміка Metabrawl ($BRAWL)

Токеноміка Metabrawl ($BRAWL)

Дізнайтеся ключову інформацію про Metabrawl ($BRAWL), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу.
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Інформація Metabrawl ($BRAWL)

Metabrawl is an innovative play-to-earn (P2E) game that combines exciting gameplay with a strong community-driven ecosystem. The project revolves around the $BRAWL token, empowering players to earn rewards while engaging in strategic battles. Players can join a vibrant community, participate in thrilling competitions, and unlock unique in-game rewards. With a focus on long-term growth, sustainability, and player-driven experiences, Metabrawl aims to create a dynamic gaming environment where fun and rewards go hand in hand. The project is designed to bring together gamers and crypto enthusiasts in an immersive, action-packed world.

Офіційний вебсайт:
https://metabrawl.io/
Whitepaper:
https://metabrawl-whitepaper.gitbook.io/metabrawl-whitepaper

Токеноміка та аналіз ціни Metabrawl ($BRAWL)

Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Metabrawl ($BRAWL), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.

Ринкова капіталізація:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Загальна пропозиція:
$ 100,00M
$ 100,00M$ 100,00M
Циркуляційна пропозиція:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (повністю розведена вартість):
$ 142,16K
$ 142,16K$ 142,16K
Історичний максимум:
$ 0,00718984
$ 0,00718984$ 0,00718984
Історичний мінімум:
$ 0,00115426
$ 0,00115426$ 0,00115426
Поточна ціна:
$ 0,00142155
$ 0,00142155$ 0,00142155

Токеноміка Metabrawl ($BRAWL): пояснення ключових показників та варіанти використання

Розуміння токеноміки Metabrawl ($BRAWL) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.

Ключові показники та як вони розраховуються:

Загальна пропозиція:

Максимальна кількість токенів $BRAWL, які були або будуть коли-небудь створені.

Циркуляційна пропозиція:

Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.

Максимальна пропозиція:

Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів $BRAWL, яка може існувати.

FDV (повністю розведена вартість):

Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.

Рівень інфляції:

Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.

Чому ці показники важливі для трейдерів?

Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.

Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.

Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.

Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.

Тепер, коли ви розумієте токеноміку $BRAWL, досліджуйте ціну токена $BRAWL в реальному часі!

Прогноз ціни $BRAWL

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Відмова від відповідальності

Дані про токеноміку на цій сторінці отримані зі сторонніх джерел. MEXC не гарантує її точність. Будь ласка, проведіть ретельне дослідження перед інвестуванням.