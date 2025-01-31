Ціна Metabrawl ($BRAWL)
Поточна ціна Metabrawl ($BRAWL) сьогодні становить 0.00571742 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна $BRAWL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Metabrawl:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.72K USD
- зміна ціни Metabrawl протягом дня — +16.57%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Metabrawl до USD становила $ +0.00081289.
За останні 30 днів зміна ціни Metabrawl до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Metabrawl до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Metabrawl до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00081289
|+16.57%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Metabrawl: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.28%
+16.57%
+128.44%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Metabrawl is an innovative play-to-earn (P2E) game that combines exciting gameplay with a strong community-driven ecosystem. The project revolves around the $BRAWL token, empowering players to earn rewards while engaging in strategic battles. Players can join a vibrant community, participate in thrilling competitions, and unlock unique in-game rewards. With a focus on long-term growth, sustainability, and player-driven experiences, Metabrawl aims to create a dynamic gaming environment where fun and rewards go hand in hand. The project is designed to bring together gamers and crypto enthusiasts in an immersive, action-packed world.
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