Сьогоднішня ціна Metabrawl ($BRAWL)

Поточна ціна Metabrawl ($BRAWL) сьогодні становить 0.00571742 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна $BRAWL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Metabrawl:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.72K USD

- зміна ціни Metabrawl протягом дня — +16.57%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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