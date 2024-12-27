Сьогоднішня ціна MetaBeat ($BEAT)

Поточна ціна MetaBeat ($BEAT) сьогодні становить 0.00249794 USD з ринковою капіталізацією $ 1.30M USD. Ціна $BEAT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MetaBeat:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 25.39K USD

- зміна ціни MetaBeat протягом дня — -3.68%

- циркуляційна пропозиція – 520.02M USD

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