Сьогоднішня ціна MetaArena

Поточна ціна MetaArena (TIMI) сьогодні становить $ 0, зі зміною 7.99% за останні 24 години. Поточний курс конвертації TIMI до USD становить $ 0 за TIMI.

MetaArena наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 263,869, з циркуляційною пропозицією у 364.35M TIMI. Протягом останніх 24 годин TIMI торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.101369, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці TIMI змінився на +4.21% за останню годину та на -2.37% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 10.03K.

Ринкова інформація щодо MetaArena (TIMI)

Ринкова капіталізація $ 263.87K$ 263.87K $ 263.87K Обсяг (за 24 год) $ 10.03K$ 10.03K $ 10.03K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1.52M$ 1.52M $ 1.52M Циркуляційне постачання 364.35M 364.35M 364.35M Загальна пропозиція 2,100,000,000.0 2,100,000,000.0 2,100,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація MetaArena — $ 263.87K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 10.03K. Циркуляційна пропозиція TIMI — 364.35M, зі загальною пропозицією 2100000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1.52M.