Токеноміка Meta USD (MUSD) Дізнайтеся ключову інформацію про Meta USD (MUSD), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Meta USD (MUSD) METASTABLE is a decentralized vault system deployed on the Sui network. The protocol enables users to deposit supported assets—bridged or native—and mint a stablecoin, mUSD, which is pegged to the US dollar. Users can utilize mUSD in AMMs, lending platforms, and other protocols while earning mPOINTS that may translate into future token rewards distributed via airdrops. Vaults also support lending out deposited assets for increased yield and capital efficiency. Unlike a strict 1:1 minting model, METASTABLE relies on oracle-based exchange rates (e.g., Pyth price feeds) to determine the exchange rate between deposited assets and mUSD. With oracle feeds in place, the protocol can adapt to different price sources and handle a wide array of assets seamlessly. Using asset's exact on-chain exchange rate enables slippageless trades between assets supported by the vault, as opposed to slippage-prone, AMM counterparts. Although METASTABLE currently focuses on USD-pegged stablecoins, its architecture has been designed modularly to allow extending the protocol with new meta coins. One could imagine a future where METASTABLE supports the creation of other meta coins, such as mBTC or mETH. Офіційний вебсайт: https://mstable.io/ Whitepaper: https://docs.mstable.io/ Купити MUSD зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Meta USD (MUSD) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Meta USD (MUSD), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 5,49M $ 5,49M $ 5,49M Загальна пропозиція: $ 5,50M $ 5,50M $ 5,50M Циркуляційна пропозиція: $ 5,50M $ 5,50M $ 5,50M FDV (повністю розведена вартість): $ 5,49M $ 5,49M $ 5,49M Історичний максимум: $ 1,086 $ 1,086 $ 1,086 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,997792 $ 0,997792 $ 0,997792 Дізнайтеся більше про ціну Meta USD (MUSD)

Токеноміка Meta USD (MUSD): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Meta USD (MUSD) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів MUSD, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів MUSD, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку MUSD, досліджуйте ціну токена MUSD в реальному часі!

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