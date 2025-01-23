Ціна Meta USD (MUSD)
Поточна ціна Meta USD (MUSD) сьогодні становить 0.00100141 USD з ринковою капіталізацією $ 3.45K USD. Ціна MUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Meta USD:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 307.66 USD
- зміна ціни Meta USD протягом дня — +0.11%
- циркуляційна пропозиція – 3.44M USD
Отримуйте оновлення цін MUSD до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни MUSD.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Meta USD до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Meta USD до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Meta USD до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Meta USD до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.11%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Meta USD: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.03%
+0.11%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
METASTABLE is a decentralized vault system deployed on the Sui network. The protocol enables users to deposit supported assets—bridged or native—and mint a stablecoin, mUSD, which is pegged to the US dollar. Users can utilize mUSD in AMMs, lending platforms, and other protocols while earning mPOINTS that may translate into future token rewards distributed via airdrops. Vaults also support lending out deposited assets for increased yield and capital efficiency. Unlike a strict 1:1 minting model, METASTABLE relies on oracle-based exchange rates (e.g., Pyth price feeds) to determine the exchange rate between deposited assets and mUSD. With oracle feeds in place, the protocol can adapt to different price sources and handle a wide array of assets seamlessly. Using asset's exact on-chain exchange rate enables slippageless trades between assets supported by the vault, as opposed to slippage-prone, AMM counterparts. Although METASTABLE currently focuses on USD-pegged stablecoins, its architecture has been designed modularly to allow extending the protocol with new meta coins. One could imagine a future where METASTABLE supports the creation of other meta coins, such as mBTC or mETH.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 MUSD до AUD
A$0.0015922419
|1 MUSD до GBP
￡0.0008111421
|1 MUSD до EUR
€0.0009613536
|1 MUSD до USD
$0.00100141
|1 MUSD до MYR
RM0.0044462604
|1 MUSD до TRY
₺0.0357002665
|1 MUSD до JPY
¥0.1567106509
|1 MUSD до RUB
₽0.0993899425
|1 MUSD до INR
₹0.0865518663
|1 MUSD до IDR
Rp16.1517719323
|1 MUSD до PHP
₱0.0587026542
|1 MUSD до EGP
￡E.0.0503809371
|1 MUSD до BRL
R$0.0059483754
|1 MUSD до CAD
C$0.0014320163
|1 MUSD до BDT
৳0.1221319636
|1 MUSD до NGN
₦1.5598262583
|1 MUSD до UAH
₴0.04205922
|1 MUSD до VES
Bs0.05507755
|1 MUSD до PKR
Rs0.2791730798
|1 MUSD до KZT
₸0.521834751
|1 MUSD до THB
฿0.0339177567
|1 MUSD до TWD
NT$0.0328061916
|1 MUSD до CHF
Fr0.000901269
|1 MUSD до HKD
HK$0.0077909698
|1 MUSD до MAD
.د.م0.0099940718