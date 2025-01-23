Сьогоднішня ціна Meta USD (MUSD)

Поточна ціна Meta USD (MUSD) сьогодні становить 0.00100141 USD з ринковою капіталізацією $ 3.45K USD. Ціна MUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Meta USD:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 307.66 USD

- зміна ціни Meta USD протягом дня — +0.11%

- циркуляційна пропозиція – 3.44M USD

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