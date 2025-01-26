Сьогоднішня ціна Meta Pool DAO (MPDAO)

Поточна ціна Meta Pool DAO (MPDAO) сьогодні становить 0.02066764 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MPDAO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Meta Pool DAO:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD

- зміна ціни Meta Pool DAO протягом дня — 0.00%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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