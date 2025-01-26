Ціна Meta Pool DAO (MPDAO)
Поточна ціна Meta Pool DAO (MPDAO) сьогодні становить 0.02066764 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MPDAO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Meta Pool DAO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни Meta Pool DAO протягом дня — 0.00%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Meta Pool DAO до USD становила $ 0.0.
За останні 30 днів зміна ціни Meta Pool DAO до USD становила $ -0.0010478906.
За останні 60 днів зміна ціни Meta Pool DAO до USD становила $ -0.0050355485.
За останні 90 днів зміна ціни Meta Pool DAO до USD становила $ -0.00404641186229348.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0.0
|0.00%
|30 днів
|$ -0.0010478906
|-5.07%
|60 днів
|$ -0.0050355485
|-24.36%
|90 днів
|$ -0.00404641186229348
|-16.37%
Останній аналіз цін Meta Pool DAO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
0.00%
0.00%
-1.11%
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