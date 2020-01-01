Токеноміка Meta Oasis (AIM) Дізнайтеся ключову інформацію про Meta Oasis (AIM), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Meta Oasis (AIM) MetaOasis is a web3 creator ecosystem metaverse based on generative AI. With creator tool Inception, we will build a bottom-up world of Inception where creators can engage in community creation based on psychometric methods such as MBTI and eventually form an NFT content network. Офіційний вебсайт: https://www.meoasis.com/ Whitepaper: https://docs.meoasis.com/ Купити AIM зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Meta Oasis (AIM) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Meta Oasis (AIM), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 5,00B $ 5,00B $ 5,00B Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 11,57M $ 11,57M $ 11,57M Історичний максимум: $ 0,02199013 $ 0,02199013 $ 0,02199013 Історичний мінімум: $ 0,00231105 $ 0,00231105 $ 0,00231105 Поточна ціна: $ 0,00231393 $ 0,00231393 $ 0,00231393 Дізнайтеся більше про ціну Meta Oasis (AIM)

Токеноміка Meta Oasis (AIM): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Meta Oasis (AIM) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів AIM, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів AIM, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку AIM, досліджуйте ціну токена AIM в реальному часі!

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