Ціна Meta Oasis (AIM)
Поточна ціна Meta Oasis (AIM) сьогодні становить 0.00354765 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AIM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Meta Oasis:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 48.18K USD
- зміна ціни Meta Oasis протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Meta Oasis до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Meta Oasis до USD становила $ -0.0004891577.
За останні 60 днів зміна ціни Meta Oasis до USD становила $ -0.0000136485.
За останні 90 днів зміна ціни Meta Oasis до USD становила $ -0.0004166627887406555.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0004891577
|-13.78%
|60 днів
|$ -0.0000136485
|-0.38%
|90 днів
|$ -0.0004166627887406555
|-10.51%
Останній аналіз цін Meta Oasis: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MetaOasis is a web3 creator ecosystem metaverse based on generative AI. With creator tool Inception, we will build a bottom-up world of Inception where creators can engage in community creation based on psychometric methods such as MBTI and eventually form an NFT content network.
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