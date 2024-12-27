Сьогоднішня ціна Meta Monopoly (MONOPOLY)

Поточна ціна Meta Monopoly (MONOPOLY) сьогодні становить 0.00626844 USD з ринковою капіталізацією $ 6.27M USD. Ціна MONOPOLY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Meta Monopoly:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 72.11K USD

- зміна ціни Meta Monopoly протягом дня — +15.65%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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