Ціна Meta Minigames (MMG)
Поточна ціна Meta Minigames (MMG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MMG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Meta Minigames:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 83.10 USD
- зміна ціни Meta Minigames протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Meta Minigames до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Meta Minigames до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Meta Minigames до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Meta Minigames до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-93.69%
|60 днів
|$ 0
|-95.23%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Meta Minigames: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+0.03%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Meta Minigames is a Game-Fi ecosystem, developing mobile games and a skill-based wagering platform.
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