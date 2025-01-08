Ціна META MINE (MTMN)
Поточна ціна META MINE (MTMN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MTMN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності META MINE:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.33K USD
- зміна ціни META MINE протягом дня — -0.23%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни META MINE до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни META MINE до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни META MINE до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни META MINE до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.23%
|30 днів
|$ 0
|+31.59%
|60 днів
|$ 0
|+31.57%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін META MINE: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.80%
-0.23%
+32.02%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Meta-mine is a blockchain game that combines 3D and mining systems. Unlike traditional RPG games, it consists of a structure in which profitability increases when you level up through hunting. Users can mine a limited number of MTMN tokens daily with incremental profitability.
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