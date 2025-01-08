Сьогоднішня ціна META MINE (MTMN)

Поточна ціна META MINE (MTMN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MTMN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності META MINE:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.33K USD

- зміна ціни META MINE протягом дня — -0.23%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

Отримуйте оновлення цін MTMN до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни MTMN.