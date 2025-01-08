Сьогоднішня ціна Meta Masters Guild Games (MEMAGX)

Поточна ціна Meta Masters Guild Games (MEMAGX) сьогодні становить 0.00168201 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MEMAGX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Meta Masters Guild Games:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 363.48 USD

- зміна ціни Meta Masters Guild Games протягом дня — -8.10%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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