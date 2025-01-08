Ціна Meta Masters Guild Games (MEMAGX)
Поточна ціна Meta Masters Guild Games (MEMAGX) сьогодні становить 0.00168201 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MEMAGX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Meta Masters Guild Games:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 363.48 USD
- зміна ціни Meta Masters Guild Games протягом дня — -8.10%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін MEMAGX до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни MEMAGX.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Meta Masters Guild Games до USD становила $ -0.000148406883421475.
За останні 30 днів зміна ціни Meta Masters Guild Games до USD становила $ -0.0000587674.
За останні 60 днів зміна ціни Meta Masters Guild Games до USD становила $ +0.0004042938.
За останні 90 днів зміна ціни Meta Masters Guild Games до USD становила $ +0.0006502850614902386.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000148406883421475
|-8.10%
|30 днів
|$ -0.0000587674
|-3.49%
|60 днів
|$ +0.0004042938
|+24.04%
|90 днів
|$ +0.0006502850614902386
|+63.03%
Останній аналіз цін Meta Masters Guild Games: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-8.10%
+8.96%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
We're Changing the Rules of the Game Enter the Meta Masters Guild. Working as a guild enables us to collaborate with leading gaming developers on multiple gaming projects all with a common theme & an emphasis on producing fun and addictive Play2Earn games - specifically for the mobile gaming market. Our Mission We believe in the power of community striving to develop games our community actually want to play. Frequent community engagement will allow us to determine what gaming genres and gaming assets are most in demand.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 MEMAGX до AUD
A$0.002691216
|1 MEMAGX до GBP
￡0.001345608
|1 MEMAGX до EUR
€0.0016147296
|1 MEMAGX до USD
$0.00168201
|1 MEMAGX до MYR
RM0.007569045
|1 MEMAGX до TRY
₺0.0594254133
|1 MEMAGX до JPY
¥0.26575758
|1 MEMAGX до RUB
₽0.1803955725
|1 MEMAGX до INR
₹0.144316458
|1 MEMAGX до IDR
Rp27.1291897503
|1 MEMAGX до PHP
₱0.0979770825
|1 MEMAGX до EGP
￡E.0.0851938065
|1 MEMAGX до BRL
R$0.010260261
|1 MEMAGX до CAD
C$0.0024052743
|1 MEMAGX до BDT
৳0.204868818
|1 MEMAGX до NGN
₦2.5996978359
|1 MEMAGX до UAH
₴0.0711658431
|1 MEMAGX до VES
Bs0.08914653
|1 MEMAGX до PKR
Rs0.4686416262
|1 MEMAGX до KZT
₸0.8894805282
|1 MEMAGX до THB
฿0.0581470857
|1 MEMAGX до TWD
NT$0.0551026476
|1 MEMAGX до CHF
Fr0.001513809
|1 MEMAGX до HKD
HK$0.0130692177
|1 MEMAGX до MAD
.د.م0.0168369201