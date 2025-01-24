Ціна Meta Games Coin (MGC)
Поточна ціна Meta Games Coin (MGC) сьогодні становить 0.712828 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MGC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Meta Games Coin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 180.56K USD
- зміна ціни Meta Games Coin протягом дня — +2.06%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Meta Games Coin до USD становила $ +0.01438468.
За останні 30 днів зміна ціни Meta Games Coin до USD становила $ +0.3181545966.
За останні 60 днів зміна ціни Meta Games Coin до USD становила $ +0.4506552078.
За останні 90 днів зміна ціни Meta Games Coin до USD становила $ +0.47688041456124978.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.01438468
|+2.06%
|30 днів
|$ +0.3181545966
|+44.63%
|60 днів
|$ +0.4506552078
|+63.22%
|90 днів
|$ +0.47688041456124978
|+202.11%
Останній аналіз цін Meta Games Coin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.20%
+2.06%
+11.19%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MetaGamescoin (MGC) is a rewarding token that operates on the Binance Smart Chain (BSC) as a BEP20 token. This token is designed for a ranking platform, offering users the opportunity to play games and earn MGC tokens.RANKING platform it's like a social media platform and all gamers have a profile in this platform and gamers can earn from register their games results, play anywhere and earn MGC here.... You can explore and engage with the MetaGamescoin ecosystem to earn rewards and participate in the platform's activities. If you're interested in acquiring MGC tokens, you can easily find the information in our website.
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