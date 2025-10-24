Актуальна ціна META FINANCIAL AI сьогодні становить 0,00396898 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни MEFAI до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни MEFAI на MEXC вже зараз.Актуальна ціна META FINANCIAL AI сьогодні становить 0,00396898 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни MEFAI до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни MEFAI на MEXC вже зараз.

Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:41:37 (UTC+8)

Актуальна ціна META FINANCIAL AI (MEFAI) становить $0,00396898. За останні 24 години MEFAI торгувався між мінімумом у $ 0,00345894 і максимумом у $ 0,00446784, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MEFAI становить $ 0,02723048, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00016646.

Що стосується короткострокових результатів, то MEFAI змінився на +2,52% за останню годину, -4,02% за 24 години та на -14,11% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Поточна ринкова капіталізація META FINANCIAL AI — $ 2,33M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MEFAI — 587,78M, зі загальною пропозицією 587783322.5500883. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 2,33M.

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни META FINANCIAL AI до USD становила $ -0,000166277657351319.
За останні 30 днів зміна ціни META FINANCIAL AI до USD становила $ +0,0240189190.
За останні 60 днів зміна ціни META FINANCIAL AI до USD становила $ +0,0400763901.
За останні 90 днів зміна ціни META FINANCIAL AI до USD становила $ 0.

Сьогодні$ -0,000166277657351319-4,02%
30 днів$ +0,0240189190+605,17%
60 днів$ +0,0400763901+1 009,74%
90 днів$ 0--

MEFAI is an institutional-grade trading intelligence system leveraging AI to process high-frequency data streams from on-chain activity, derivatives markets, order book depth, and behavioral sentiment. It delivers real-time structural market bias signals for strategic decision-making. Designed for professionals, MEFAI eliminates emotional bias and provides a transparent, rules-based edge in modern algorithmic environments.

Скільки коштуватиме META FINANCIAL AI (MEFAI) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів META FINANCIAL AI (MEFAI) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо META FINANCIAL AI.

Розуміння токеноміки META FINANCIAL AI (MEFAI) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена MEFAI зараз!

Скільки сьогодні коштує META FINANCIAL AI (MEFAI)?
Актуальна ціна MEFAI у USD становить 0,00396898 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна MEFAI до USD?
Поточна ціна MEFAI до USD — $ 0,00396898. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація META FINANCIAL AI?
Ринкова капіталізація MEFAI — $ 2,33M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція MEFAI?
Циркуляційна пропозиція MEFAI — 587,78M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) MEFAI?
MEFAI досяг історичної максимальної ціни у 0,02723048 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) MEFAI?
Історична мінімальна ціна MEFAI становила 0,00016646 USD.
Який обсяг торгівлі MEFAI?
Актуальний обсяг торгівлі MEFAI за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна MEFAI цього року?
MEFAI може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни MEFAI для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:41:37 (UTC+8)

10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

