Інформація щодо ціни META FINANCIAL AI (MEFAI) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00345894 $ 0,00345894 $ 0,00345894 Мін. за 24 год $ 0,00446784 $ 0,00446784 $ 0,00446784 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00345894$ 0,00345894 $ 0,00345894 Макс. за 24 год $ 0,00446784$ 0,00446784 $ 0,00446784 Рекордний максимум $ 0,02723048$ 0,02723048 $ 0,02723048 Найнижча ціна $ 0,00016646$ 0,00016646 $ 0,00016646 Зміна ціни (за 1 год) +2,52% Зміна ціни (1 дн.) -4,02% Зміна ціни (за 7 дн.) -14,11% Зміна ціни (за 7 дн.) -14,11%

Актуальна ціна META FINANCIAL AI (MEFAI) становить $0,00396898. За останні 24 години MEFAI торгувався між мінімумом у $ 0,00345894 і максимумом у $ 0,00446784, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MEFAI становить $ 0,02723048, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00016646.

Що стосується короткострокових результатів, то MEFAI змінився на +2,52% за останню годину, -4,02% за 24 години та на -14,11% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо META FINANCIAL AI (MEFAI)

Ринкова капіталізація $ 2,33M$ 2,33M $ 2,33M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 2,33M$ 2,33M $ 2,33M Циркуляційне постачання 587,78M 587,78M 587,78M Загальна пропозиція 587 783 322,5500883 587 783 322,5500883 587 783 322,5500883

Поточна ринкова капіталізація META FINANCIAL AI — $ 2,33M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MEFAI — 587,78M, зі загальною пропозицією 587783322.5500883. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 2,33M.