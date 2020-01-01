Токеноміка Meta BSC (META) Дізнайтеся ключову інформацію про Meta BSC (META), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Meta BSC (META) META BSC is a meme & rewards token; aimed at positioning itself for a presence in the upcoming Metaverse as it continues to evolve toward mainstream adoption. META prides itself in being a truly 100% community owned project (with no formal dev or marketing wallets); instead focused on distributing high-yield BNB-pegged SHIBA INU rewards to all holders of the token; 2% per transaction funding the LP of the project; the rest (10% on buys, 15% on sells) going back to holders automatically. Officially Certik audited and demonstrably secure, META aims to stand out against a vast array of short-lived, fly-by-night projects, and continues to harness its community effect to create an enjoyable platform and grass-roots, meme fueled crypto token. The community has continued to innovate; first by launching their Official Dapp; enabling users to view and claim their pending SHIB rewards at their leisure, as well as upcoming games presently in development. META BSC is committed to iteratively releasing new and enjoyable features for its community members; with the broader vision of the development of a system that can integrate directly in to VR applications and the Metaverse. Офіційний вебсайт: https://metabsc.app/ Купити META зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Meta BSC (META) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Meta BSC (META), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 99,98K $ 99,98K $ 99,98K Загальна пропозиція: $ 1,00T $ 1,00T $ 1,00T Циркуляційна пропозиція: $ 1,00T $ 1,00T $ 1,00T FDV (повністю розведена вартість): $ 99,98K $ 99,98K $ 99,98K Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Meta BSC (META)

Токеноміка Meta BSC (META): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Meta BSC (META) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів META, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів META, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку META, досліджуйте ціну токена META в реальному часі!

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