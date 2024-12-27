Сьогоднішня ціна Meta BSC (META)

Поточна ціна Meta BSC (META) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 127.62K USD. Ціна META до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Meta BSC:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.13 USD

- зміна ціни Meta BSC протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 1.00T USD

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