Ціна Meta BSC (META)
Поточна ціна Meta BSC (META) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 127.62K USD. Ціна META до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Meta BSC:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.13 USD
- зміна ціни Meta BSC протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 1.00T USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Meta BSC до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Meta BSC до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Meta BSC до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Meta BSC до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|+7.42%
|60 днів
|$ 0
|+17.10%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Meta BSC: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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--
+2.51%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
META BSC is a meme & rewards token; aimed at positioning itself for a presence in the upcoming Metaverse as it continues to evolve toward mainstream adoption. META prides itself in being a truly 100% community owned project (with no formal dev or marketing wallets); instead focused on distributing high-yield BNB-pegged SHIBA INU rewards to all holders of the token; 2% per transaction funding the LP of the project; the rest (10% on buys, 15% on sells) going back to holders automatically. Officially Certik audited and demonstrably secure, META aims to stand out against a vast array of short-lived, fly-by-night projects, and continues to harness its community effect to create an enjoyable platform and grass-roots, meme fueled crypto token. The community has continued to innovate; first by launching their Official Dapp; enabling users to view and claim their pending SHIB rewards at their leisure, as well as upcoming games presently in development. META BSC is committed to iteratively releasing new and enjoyable features for its community members; with the broader vision of the development of a system that can integrate directly in to VR applications and the Metaverse.
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