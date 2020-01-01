Токеноміка Meta Bitcoin Super (MBTCS) Дізнайтеся ключову інформацію про Meta Bitcoin Super (MBTCS), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Meta Bitcoin Super (MBTCS) ##What Is Metabitcoin Super(MBTCs)? MBTCS is a Global Decentralized Ecosystem MBTCs empowers the society with the right education about decentralized culture, using an optimized economy and eco-friendly values. The coins are mined using an NFT-based method, with a total of 21 million coins being mined and undergoing halving every two years. Additionally, various platforms are being prepared to utilize MBTCs. *MBTCs Asset Instead of directly investing in real estate, shares of real estate operating corporations are tokenized as NFTs. Investors can acquire ownership stakes in these corporations and receive dividends based on their share of operating profits and capital gains. The invested shares and NFTs can be freely traded. *MBTCs Mall A marketplace focused on UAE-based products, allowing users to purchase a wide variety of global goods with MBTCs, thereby assigning practical value to the currency. Офіційний вебсайт: https://mbtcsuper.com/ Whitepaper: https://drive.google.com/file/d/1z7GKGrv87Fq4viK23Iw2h7rj-of3n4RV/view?usp=drive_link Купити MBTCS зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Meta Bitcoin Super (MBTCS) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Meta Bitcoin Super (MBTCS), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 104,96K $ 104,96K $ 104,96K Загальна пропозиція: $ 21,00M $ 21,00M $ 21,00M Циркуляційна пропозиція: $ 167,29K $ 167,29K $ 167,29K FDV (повністю розведена вартість): $ 13,18M $ 13,18M $ 13,18M Історичний максимум: $ 9,97 $ 9,97 $ 9,97 Історичний мінімум: $ 0,620541 $ 0,620541 $ 0,620541 Поточна ціна: $ 0,627431 $ 0,627431 $ 0,627431 Дізнайтеся більше про ціну Meta Bitcoin Super (MBTCS)

Токеноміка Meta Bitcoin Super (MBTCS): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Meta Bitcoin Super (MBTCS) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів MBTCS, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів MBTCS, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку MBTCS, досліджуйте ціну токена MBTCS в реальному часі!

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