Сьогоднішня ціна Meta Bitcoin Super (MBTCS)

Поточна ціна Meta Bitcoin Super (MBTCS) сьогодні становить 3.56 USD з ринковою капіталізацією $ 595.05K USD. Ціна MBTCS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Meta Bitcoin Super:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.87K USD

- зміна ціни Meta Bitcoin Super протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 167.29K USD

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