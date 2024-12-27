Ціна Meta Bitcoin Super (MBTCS)
Поточна ціна Meta Bitcoin Super (MBTCS) сьогодні становить 3.56 USD з ринковою капіталізацією $ 595.05K USD. Ціна MBTCS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Meta Bitcoin Super:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.87K USD
- зміна ціни Meta Bitcoin Super протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 167.29K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Meta Bitcoin Super до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Meta Bitcoin Super до USD становила $ -0.7712202440.
За останні 60 днів зміна ціни Meta Bitcoin Super до USD становила $ -1.4182381400.
За останні 90 днів зміна ціни Meta Bitcoin Super до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.7712202440
|-21.66%
|60 днів
|$ -1.4182381400
|-39.83%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Meta Bitcoin Super: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
##What Is Metabitcoin Super(MBTCs)? MBTCS is a Global Decentralized Ecosystem MBTCs empowers the society with the right education about decentralized culture, using an optimized economy and eco-friendly values. The coins are mined using an NFT-based method, with a total of 21 million coins being mined and undergoing halving every two years. Additionally, various platforms are being prepared to utilize MBTCs. *MBTCs Asset Instead of directly investing in real estate, shares of real estate operating corporations are tokenized as NFTs. Investors can acquire ownership stakes in these corporations and receive dividends based on their share of operating profits and capital gains. The invested shares and NFTs can be freely traded. *MBTCs Mall A marketplace focused on UAE-based products, allowing users to purchase a wide variety of global goods with MBTCs, thereby assigning practical value to the currency.
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