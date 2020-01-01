Токеноміка Meta Apes PEEL (PEEL) Дізнайтеся ключову інформацію про Meta Apes PEEL (PEEL), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Meta Apes PEEL (PEEL) Meta Apes is a free-to-play, play-and-earn MMO strategy game designed for mobile. It is set in a post-apocalyptic world, in which humanity has ended and a new era ruled by Apes has begun. Next on the agenda is space domination. Each player will have to work closely with his or her Gang to become the strongest Clan and win the ultimate race to space. Офіційний вебсайт: https://metaapesgame.com/ Купити PEEL зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Meta Apes PEEL (PEEL) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Meta Apes PEEL (PEEL), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 207.74K $ 207.74K $ 207.74K Загальна пропозиція: $ 203.65M $ 203.65M $ 203.65M Циркуляційна пропозиція: $ 176.25M $ 176.25M $ 176.25M FDV (повністю розведена вартість): $ 240.04K $ 240.04K $ 240.04K Історичний максимум: $ 0.236463 $ 0.236463 $ 0.236463 Історичний мінімум: $ 0.00117366 $ 0.00117366 $ 0.00117366 Поточна ціна: $ 0.00117871 $ 0.00117871 $ 0.00117871 Дізнайтеся більше про ціну Meta Apes PEEL (PEEL)

Токеноміка Meta Apes PEEL (PEEL): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Meta Apes PEEL (PEEL) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів PEEL, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів PEEL, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку PEEL, досліджуйте ціну токена PEEL в реальному часі!

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