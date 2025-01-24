Ціна Meta Apes PEEL (PEEL)
Поточна ціна Meta Apes PEEL (PEEL) сьогодні становить 0.00202678 USD з ринковою капіталізацією $ 355.47K USD. Ціна PEEL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Meta Apes PEEL:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 26.88 USD
- зміна ціни Meta Apes PEEL протягом дня — -46.43%
- циркуляційна пропозиція – 176.25M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Meta Apes PEEL до USD становила $ -0.001756669340371823.
За останні 30 днів зміна ціни Meta Apes PEEL до USD становила $ -0.0012967632.
За останні 60 днів зміна ціни Meta Apes PEEL до USD становила $ -0.0012321067.
За останні 90 днів зміна ціни Meta Apes PEEL до USD становила $ -0.010079949927712107.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.001756669340371823
|-46.43%
|30 днів
|$ -0.0012967632
|-63.98%
|60 днів
|$ -0.0012321067
|-60.79%
|90 днів
|$ -0.010079949927712107
|-83.25%
Останній аналіз цін Meta Apes PEEL: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.16%
-46.43%
-55.14%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Meta Apes is a free-to-play, play-and-earn MMO strategy game designed for mobile. It is set in a post-apocalyptic world, in which humanity has ended and a new era ruled by Apes has begun. Next on the agenda is space domination. Each player will have to work closely with his or her Gang to become the strongest Clan and win the ultimate race to space.
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