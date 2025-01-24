Сьогоднішня ціна Meta Apes PEEL (PEEL)

Поточна ціна Meta Apes PEEL (PEEL) сьогодні становить 0.00202678 USD з ринковою капіталізацією $ 355.47K USD. Ціна PEEL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Meta Apes PEEL:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 26.88 USD

- зміна ціни Meta Apes PEEL протягом дня — -46.43%

- циркуляційна пропозиція – 176.25M USD

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