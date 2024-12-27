Ціна META (META)
Поточна ціна META (META) сьогодні становить 1,574.67 USD з ринковою капіталізацією $ 32.85M USD. Ціна META до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності META:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 54.50K USD
- зміна ціни META протягом дня — +0.13%
- циркуляційна пропозиція – 20.89K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни META до USD становила $ +2.09.
За останні 30 днів зміна ціни META до USD становила $ -423.5671764930.
За останні 60 днів зміна ціни META до USD становила $ -871.7566804410.
За останні 90 днів зміна ціни META до USD становила $ -545.7303860356584.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +2.09
|+0.13%
|30 днів
|$ -423.5671764930
|-26.89%
|60 днів
|$ -871.7566804410
|-55.36%
|90 днів
|$ -545.7303860356584
|-25.73%
Останній аналіз цін META: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.09%
+0.13%
+12.39%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Native token of the Meta-DAO
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