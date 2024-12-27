Сьогоднішня ціна META (META)

Поточна ціна META (META) сьогодні становить 1,574.67 USD з ринковою капіталізацією $ 32.85M USD. Ціна META до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності META:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 54.50K USD

- зміна ціни META протягом дня — +0.13%

- циркуляційна пропозиція – 20.89K USD

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