Ціна MESSIER (M87)
Поточна ціна MESSIER (M87) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 72.60M USD. Ціна M87 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MESSIER:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 911.02K USD
- зміна ціни MESSIER протягом дня — +8.31%
- циркуляційна пропозиція – 884.85B USD
Отримуйте оновлення цін M87 до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни M87.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MESSIER до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни MESSIER до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни MESSIER до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни MESSIER до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+8.31%
|30 днів
|$ 0
|-1.75%
|60 днів
|$ 0
|+368.05%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін MESSIER: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.30%
+8.31%
-0.65%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The team at Messier is developing a wide range of decentralized products & services, designed to help further the DeFi space by improving the many facets that are needed in order for cryptocurrencies to be viable alternatives to fiat currencies. Messier products & services will offer solutions to common problems consumers face in the DeFi sector. These products & services will launch across a multitude of networks and will collect user fees that are sent to the treasury of the Messier DAO named Virgo. Virgo will operate solely on smart contracts and will use the funds in the treasury to purchase tokens that are voted on by M87 token stakers. Virgo's immutable smart contracts will purchase the proposed upon tokens and delegate these to M87 token stakers. There are smart contracts in Virgo that ensure there will be frequent buy & burns on the M87 token, which will help increase its value by adding liquidity to its pair & reducing its circulating supply.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 M87 до AUD
A$--
|1 M87 до GBP
￡--
|1 M87 до EUR
€--
|1 M87 до USD
$--
|1 M87 до MYR
RM--
|1 M87 до TRY
₺--
|1 M87 до JPY
¥--
|1 M87 до RUB
₽--
|1 M87 до INR
₹--
|1 M87 до IDR
Rp--
|1 M87 до PHP
₱--
|1 M87 до EGP
￡E.--
|1 M87 до BRL
R$--
|1 M87 до CAD
C$--
|1 M87 до BDT
৳--
|1 M87 до NGN
₦--
|1 M87 до UAH
₴--
|1 M87 до VES
Bs--
|1 M87 до PKR
Rs--
|1 M87 до KZT
₸--
|1 M87 до THB
฿--
|1 M87 до TWD
NT$--
|1 M87 до CHF
Fr--
|1 M87 до HKD
HK$--
|1 M87 до MAD
.د.م--