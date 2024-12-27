Сьогоднішня ціна MESSIER (M87)

Поточна ціна MESSIER (M87) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 72.60M USD. Ціна M87 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MESSIER:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 911.02K USD

- зміна ціни MESSIER протягом дня — +8.31%

- циркуляційна пропозиція – 884.85B USD

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