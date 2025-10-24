Інформація щодо ціни Messiah (MSIA) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,093225 $ 0,093225 $ 0,093225 Мін. за 24 год $ 0,097874 $ 0,097874 $ 0,097874 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,093225$ 0,093225 $ 0,093225 Макс. за 24 год $ 0,097874$ 0,097874 $ 0,097874 Рекордний максимум $ 0,539528$ 0,539528 $ 0,539528 Найнижча ціна $ 0,054834$ 0,054834 $ 0,054834 Зміна ціни (за 1 год) +0,23% Зміна ціни (1 дн.) +4,38% Зміна ціни (за 7 дн.) -1,95% Зміна ціни (за 7 дн.) -1,95%

Актуальна ціна Messiah (MSIA) становить $0,097863. За останні 24 години MSIA торгувався між мінімумом у $ 0,093225 і максимумом у $ 0,097874, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MSIA становить $ 0,539528, тоді як його історичний мінімум — $ 0,054834.

Що стосується короткострокових результатів, то MSIA змінився на +0,23% за останню годину, +4,38% за 24 години та на -1,95% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Messiah (MSIA)

Ринкова капіталізація $ 1,12M$ 1,12M $ 1,12M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 9,79M$ 9,79M $ 9,79M Циркуляційне постачання 11,44M 11,44M 11,44M Загальна пропозиція 100 000 000,0 100 000 000,0 100 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Messiah — $ 1,12M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MSIA — 11,44M, зі загальною пропозицією 100000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 9,79M.