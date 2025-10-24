Інформація щодо ціни Meso Finance (MESO) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00406871 $ 0,00406871 $ 0,00406871 Мін. за 24 год $ 0,00421295 $ 0,00421295 $ 0,00421295 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00406871$ 0,00406871 $ 0,00406871 Макс. за 24 год $ 0,00421295$ 0,00421295 $ 0,00421295 Рекордний максимум $ 0,01036063$ 0,01036063 $ 0,01036063 Найнижча ціна $ 0,00382898$ 0,00382898 $ 0,00382898 Зміна ціни (за 1 год) -0,12% Зміна ціни (1 дн.) +0,32% Зміна ціни (за 7 дн.) -1,16% Зміна ціни (за 7 дн.) -1,16%

Актуальна ціна Meso Finance (MESO) становить $0,00416484. За останні 24 години MESO торгувався між мінімумом у $ 0,00406871 і максимумом у $ 0,00421295, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MESO становить $ 0,01036063, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00382898.

Що стосується короткострокових результатів, то MESO змінився на -0,12% за останню годину, +0,32% за 24 години та на -1,16% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Meso Finance (MESO)

Ринкова капіталізація $ 157,75K$ 157,75K $ 157,75K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 4,16M$ 4,16M $ 4,16M Циркуляційне постачання 37,88M 37,88M 37,88M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Meso Finance — $ 157,75K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MESO — 37,88M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 4,16M.