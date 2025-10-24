Актуальна ціна Meso Finance сьогодні становить 0,00416484 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни MESO до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни MESO на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Meso Finance сьогодні становить 0,00416484 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни MESO до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни MESO на MEXC вже зараз.

Ціна Meso Finance (MESO)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 MESO до USD:

$0,00416484
$0,00416484
+0,30%1D
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Meso Finance (MESO) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:41:21 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Meso Finance (MESO) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00406871
$ 0,00406871
Мін. за 24 год
$ 0,00421295
$ 0,00421295
Макс. за 24 год

$ 0,00406871
$ 0,00406871

$ 0,00421295
$ 0,00421295

$ 0,01036063
$ 0,01036063

$ 0,00382898
$ 0,00382898

-0,12%

+0,32%

-1,16%

-1,16%

Актуальна ціна Meso Finance (MESO) становить $0,00416484. За останні 24 години MESO торгувався між мінімумом у $ 0,00406871 і максимумом у $ 0,00421295, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MESO становить $ 0,01036063, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00382898.

Що стосується короткострокових результатів, то MESO змінився на -0,12% за останню годину, +0,32% за 24 години та на -1,16% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Meso Finance (MESO)

$ 157,75K
$ 157,75K

--
--

$ 4,16M
$ 4,16M

37,88M
37,88M

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Meso Finance — $ 157,75K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MESO — 37,88M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 4,16M.

Історія ціни Meso Finance (MESO) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Meso Finance до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Meso Finance до USD становила $ -0,0010838471.
За останні 60 днів зміна ціни Meso Finance до USD становила $ -0,0012558533.
За останні 90 днів зміна ціни Meso Finance до USD становила $ -0,002058135834200018.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+0,32%
30 днів$ -0,0010838471-26,02%
60 днів$ -0,0012558533-30,15%
90 днів$ -0,002058135834200018-33,07%

Що таке Meso Finance (MESO)

Meso Finance is a decentralized, non-custodial, pool-based lending platform built on the Aptos designed to provide users with efficient and secure lending services. Meso Finance enables users to supply assets to earn interest and borrow against them to unlock liquidity.

Meso Finance aims to optimize liquidity for interest-bearing assets, particularly within the Aptos ecosystem. Users can deposit assets as collateral, borrow more assets to create leveraged positions, or borrow stable-coins to create self-repaying positions, all while benefiting from Meso Finance’s top-tier security and efficiency standards.

Ресурс Meso Finance (MESO)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Meso Finance (USD)

Скільки коштуватиме Meso Finance (MESO) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Meso Finance (MESO) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Meso Finance.

Перегляньте прогноз ціни Meso Finance вже зараз!

MESO до місцевих валют

Токеноміка Meso Finance (MESO)

Розуміння токеноміки Meso Finance (MESO) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена MESO зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Meso Finance (MESO)

Скільки сьогодні коштує Meso Finance (MESO)?
Актуальна ціна MESO у USD становить 0,00416484 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна MESO до USD?
Поточна ціна MESO до USD — $ 0,00416484. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Meso Finance?
Ринкова капіталізація MESO — $ 157,75K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція MESO?
Циркуляційна пропозиція MESO — 37,88M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) MESO?
MESO досяг історичної максимальної ціни у 0,01036063 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) MESO?
Історична мінімальна ціна MESO становила 0,00382898 USD.
Який обсяг торгівлі MESO?
Актуальний обсяг торгівлі MESO за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна MESO цього року?
MESO може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни MESO для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:41:21 (UTC+8)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

$111 459,04

$3 981,28

$0,16592

$193,20

$21,8662

$3 981,28

$111 459,04

$193,20

$2,4399

$1 137,49

$0,000000

$0,0000

$0,00000

$0,00000

$0,0000000000000

$0,6523

$0,00000785

$0,5817

$47,16

$0,0003899

