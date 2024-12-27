Сьогоднішня ціна Mesh Protocol (MESH)

Поточна ціна Mesh Protocol (MESH) сьогодні становить -- USD з ринковою капіталізацією -- USD. Ціна MESH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Mesh Protocol:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Mesh Protocol протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – -- USD

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