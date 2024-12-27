Ціна Mesh Protocol (MESH)
Поточна ціна Mesh Protocol (MESH) сьогодні становить -- USD з ринковою капіталізацією -- USD. Ціна MESH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Mesh Protocol:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Mesh Protocol протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – -- USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Mesh Protocol до USD становила --.
За останні 30 днів зміна ціни Mesh Protocol до USD становила --.
За останні 60 днів зміна ціни Mesh Protocol до USD становила --.
За останні 90 днів зміна ціни Mesh Protocol до USD становила --.
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Останній аналіз цін Mesh Protocol: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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