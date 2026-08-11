Сьогоднішня ціна Merrymen by Virtuals

Поточна ціна Merrymen by Virtuals (MERRYMEN) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,48% за останні 24 години. Поточний курс конвертації MERRYMEN до USD становить $ 0 за MERRYMEN.

Merrymen by Virtuals наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 20 012, з циркуляційною пропозицією у 1,00B MERRYMEN. Протягом останніх 24 годин MERRYMEN торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці MERRYMEN змінився на -10,22% за останню годину та на -25,09% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Merrymen by Virtuals (MERRYMEN)

Ринкова капіталізація $ 20,01K$ 20,01K $ 20,01K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 20,01K$ 20,01K $ 20,01K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Merrymen by Virtuals — $ 20,01K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MERRYMEN — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 20,01K.