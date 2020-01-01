Токеноміка Merry Christmusk (XMUSK) Дізнайтеся ключову інформацію про Merry Christmusk (XMUSK), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Merry Christmusk (XMUSK) Merry Christmusk, Season 1: Millionaire Edition (2024). Join Elon’s xMusk community and celebrate your first Christmas as a millionaire! Buy xMusk (SOL), buy Merry Christmusk merch on Amazon and Walmart, and become a family member of the Merry Christmusk event - the official Christmas 2024 MEME. A special gift from Elon included! Ho Ho Hodl! Elon Musk as Santa’s ambassador? Yes, you heard that right! Every day this holiday season, he is donating an astounding one million dollars to support Trump’s voters and fans – because Merry Christmusk is not just about the token, but about a community that shares vision, enthusiasm, and belief in a brighter future. This season is the xMusk community’s first opportunity to experience holiday magic with the promise of change and the potential to become millionaires. Офіційний вебсайт: https://xmusk.wtf Купити XMUSK зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Merry Christmusk (XMUSK) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Merry Christmusk (XMUSK), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 16,92K $ 16,92K $ 16,92K Загальна пропозиція: $ 999,08M $ 999,08M $ 999,08M Циркуляційна пропозиція: $ 999,08M $ 999,08M $ 999,08M FDV (повністю розведена вартість): $ 16,92K $ 16,92K $ 16,92K Історичний максимум: $ 0,00059097 $ 0,00059097 $ 0,00059097 Історичний мінімум: $ 0,00001257 $ 0,00001257 $ 0,00001257 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Merry Christmusk (XMUSK)

Токеноміка Merry Christmusk (XMUSK): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Merry Christmusk (XMUSK) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів XMUSK, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів XMUSK, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку XMUSK, досліджуйте ціну токена XMUSK в реальному часі!

Прогноз ціни XMUSK Хочете знати, куди рухається XMUSK? Наша сторінка прогнозу ціни XMUSK поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена XMUSK зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!