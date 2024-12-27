Сьогоднішня ціна Merry Christmusk (XMUSK)

Поточна ціна Merry Christmusk (XMUSK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 30.30K USD. Ціна XMUSK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Merry Christmusk:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 360.00 USD

- зміна ціни Merry Christmusk протягом дня — -3.46%

- циркуляційна пропозиція – 999.73M USD

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