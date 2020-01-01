Токеноміка Merry Christmas (MC) Дізнайтеся ключову інформацію про Merry Christmas (MC), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Merry Christmas (MC) Get ready for a Christmas that's out of this world, just like Elonmusk's SpaceX adventures, and a New Year that's as successful as DonaldTrump's presidential campaign. Cheers in advance! Santa leading the way, backed by his entourage of “Santa’s helpers”, this token is here to reward those who embrace the rebellious holiday spirit. This holiday season is all about SANTA. He’s here to bring some spice to your crypto portfolio, with a sack full of surprises that even the North Pole can’t handle! Instead of milk and cookies, he’s here for the memes, the mayhem, and the moon-bound gains. Офіційний вебсайт: https://merrychristmassol.xyz/ Купити MC зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Merry Christmas (MC) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Merry Christmas (MC), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 21,11K $ 21,11K $ 21,11K Загальна пропозиція: $ 960,78M $ 960,78M $ 960,78M Циркуляційна пропозиція: $ 960,78M $ 960,78M $ 960,78M FDV (повністю розведена вартість): $ 21,11K $ 21,11K $ 21,11K Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Merry Christmas (MC)

Токеноміка Merry Christmas (MC): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Merry Christmas (MC) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів MC, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів MC, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку MC, досліджуйте ціну токена MC в реальному часі!

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