Сьогоднішня ціна Merry Christmas (MC)

Поточна ціна Merry Christmas (MC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 8.87K USD. Ціна MC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Merry Christmas:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.36 USD

- зміна ціни Merry Christmas протягом дня — -9.84%

- циркуляційна пропозиція – 962.57M USD

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