Сьогоднішня ціна MeromAI (AIMR)

Поточна ціна MeromAI (AIMR) сьогодні становить 0.00124518 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AIMR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MeromAI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 41.58 USD

- зміна ціни MeromAI протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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