Ціна MERO Mercury Coin (MERO)
Поточна ціна MERO Mercury Coin (MERO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 829.03K USD. Ціна MERO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MERO Mercury Coin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.82K USD
- зміна ціни MERO Mercury Coin протягом дня — +8.44%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MERO Mercury Coin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни MERO Mercury Coin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни MERO Mercury Coin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни MERO Mercury Coin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+8.44%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін MERO Mercury Coin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.98%
+8.44%
+38.89%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Mero is a community-driven token designed to fuel the Sunburn ecosystem, a play-to-earn gaming experience set in a vibrant, futuristic solar system. Launching on the TON blockchain, Mero offers users the opportunity to explore uncharted planets, uncover ancient secrets, and earn rewards while participating in a thriving decentralized economy. With a focus on fair distribution, engaging gameplay, and a passionate community, Mero aims to redefine the future of gaming and meme coins. Join the adventure and discover the endless possibilities that await in the Sunburn universe.
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