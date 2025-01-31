Ціна Merlin Starter (MSTAR)
Поточна ціна Merlin Starter (MSTAR) сьогодні становить 0.01182365 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MSTAR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Merlin Starter:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 119.22K USD
- зміна ціни Merlin Starter протягом дня — -10.10%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Merlin Starter до USD становила $ -0.00132854930583992.
За останні 30 днів зміна ціни Merlin Starter до USD становила $ -0.0023195116.
За останні 60 днів зміна ціни Merlin Starter до USD становила $ -0.0025467243.
За останні 90 днів зміна ціни Merlin Starter до USD становила $ -0.003451861482793745.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00132854930583992
|-10.10%
|30 днів
|$ -0.0023195116
|-19.61%
|60 днів
|$ -0.0025467243
|-21.53%
|90 днів
|$ -0.003451861482793745
|-22.59%
Останній аналіз цін Merlin Starter: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.28%
-10.10%
+0.71%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The 1st native launchpad on Merlin Chain. The accelerator for all BTC Layer2 projects. Merlin Starter’s launchpad token: $MSTAR, serves as the cornerstone of the ecosystem, driving participation, incentivizing engagement, and fueling the growth of projects launching on Merlin Starter.
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