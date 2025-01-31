Сьогоднішня ціна Merlin Starter (MSTAR)

Поточна ціна Merlin Starter (MSTAR) сьогодні становить 0.01182365 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MSTAR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Merlin Starter:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 119.22K USD

- зміна ціни Merlin Starter протягом дня — -10.10%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

Отримуйте оновлення цін MSTAR до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни MSTAR.