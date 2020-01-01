Токеноміка Merkle Trade (MKL) Дізнайтеся ключову інформацію про Merkle Trade (MKL), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Merkle Trade (MKL) Merkle Trade is the first gamified perpetual futures decentralized exchange (DEX) based on Aptos. It provides omnichain support, including EVM wallet integration via LayerZero. Backed by prominent investors like Hashed and Arrington Capital, Merkle Trade uniquely combines a high-performance, secure perpetual DEX with the engaging, social elements of popular online and RPG games. Believing that making directional bets on volatile assets like crypto should be fun for all, the platform has significantly lowered the barriers to entry for leverage trading crypto, commodities, and forex. In 10 months, Merkle Trade has amassed over $13.5 billion in cumulative trading volume and attracted more than 125,000 traders. Офіційний вебсайт: https://merkle.trade/ Купити MKL зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Merkle Trade (MKL) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Merkle Trade (MKL), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 2.62M $ 2.62M $ 2.62M Загальна пропозиція: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Циркуляційна пропозиція: $ 28.35M $ 28.35M $ 28.35M FDV (повністю розведена вартість): $ 9.24M $ 9.24M $ 9.24M Історичний максимум: $ 0.46655 $ 0.46655 $ 0.46655 Історичний мінімум: $ 0.065526 $ 0.065526 $ 0.065526 Поточна ціна: $ 0.09239 $ 0.09239 $ 0.09239 Дізнайтеся більше про ціну Merkle Trade (MKL)

Токеноміка Merkle Trade (MKL): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Merkle Trade (MKL) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів MKL, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів MKL, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку MKL, досліджуйте ціну токена MKL в реальному часі!

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