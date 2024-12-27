Ціна Merkle Trade (MKL)
Поточна ціна Merkle Trade (MKL) сьогодні становить 0.328552 USD з ринковою капіталізацією $ 2.85M USD. Ціна MKL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Merkle Trade:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 96.28K USD
- зміна ціни Merkle Trade протягом дня — +3.64%
- циркуляційна пропозиція – 8.69M USD
Отримуйте оновлення цін MKL до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни MKL.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Merkle Trade до USD становила $ +0.01154142.
За останні 30 днів зміна ціни Merkle Trade до USD становила $ +0.2192286218.
За останні 60 днів зміна ціни Merkle Trade до USD становила $ +1.0780082217.
За останні 90 днів зміна ціни Merkle Trade до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.01154142
|+3.64%
|30 днів
|$ +0.2192286218
|+66.73%
|60 днів
|$ +1.0780082217
|+328.11%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Merkle Trade: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.28%
+3.64%
+2.33%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Merkle Trade is the first gamified perpetual futures decentralized exchange (DEX) based on Aptos. It provides omnichain support, including EVM wallet integration via LayerZero. Backed by prominent investors like Hashed and Arrington Capital, Merkle Trade uniquely combines a high-performance, secure perpetual DEX with the engaging, social elements of popular online and RPG games. Believing that making directional bets on volatile assets like crypto should be fun for all, the platform has significantly lowered the barriers to entry for leverage trading crypto, commodities, and forex. In 10 months, Merkle Trade has amassed over $13.5 billion in cumulative trading volume and attracted more than 125,000 traders.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 MKL до AUD
A$0.5256832
|1 MKL до GBP
￡0.25955608
|1 MKL до EUR
€0.3121244
|1 MKL до USD
$0.328552
|1 MKL до MYR
RM1.46862744
|1 MKL до TRY
₺11.57160144
|1 MKL до JPY
¥51.78636624
|1 MKL до RUB
₽34.37968128
|1 MKL до INR
₹28.08791048
|1 MKL до IDR
Rp5,299.22506456
|1 MKL до PHP
₱19.11515536
|1 MKL до EGP
￡E.16.71344024
|1 MKL до BRL
R$2.0370224
|1 MKL до CAD
C$0.46982936
|1 MKL до BDT
৳39.1962536
|1 MKL до NGN
₦508.59192496
|1 MKL до UAH
₴13.75318672
|1 MKL до VES
Bs16.756152
|1 MKL до PKR
Rs91.31445736
|1 MKL до KZT
₸169.96980616
|1 MKL до THB
฿11.15105488
|1 MKL до TWD
NT$10.78964768
|1 MKL до CHF
Fr0.2956968
|1 MKL до HKD
HK$2.54956352
|1 MKL до MAD
.د.م3.30523312