Сьогоднішня ціна Merkle Trade (MKL)

Поточна ціна Merkle Trade (MKL) сьогодні становить 0.328552 USD з ринковою капіталізацією $ 2.85M USD. Ціна MKL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Merkle Trade:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 96.28K USD

- зміна ціни Merkle Trade протягом дня — +3.64%

- циркуляційна пропозиція – 8.69M USD

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