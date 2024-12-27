Сьогоднішня ціна Merit Circle (MC)

Поточна ціна Merit Circle (MC) сьогодні становить 0.218504 USD з ринковою капіталізацією $ 2.60M USD. Ціна MC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Merit Circle:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.42K USD

- зміна ціни Merit Circle протягом дня — +2.86%

- циркуляційна пропозиція – 11.91M USD

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