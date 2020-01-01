Токеноміка Meridian MST (MST) Дізнайтеся ключову інформацію про Meridian MST (MST), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Meridian MST (MST) We offer a decentralized, native stablecoin designed for smaller chains, providing them with a means to avoid external risks. Our stablecoin protocol is a direct fork of Liquity, and $MST serves as the secondary token in the Meridian ecosystem, accumulating all protocol fees for its stakeholders. Utilizing our stablecoin, we have developed a suite of products, including Meridian Trade and Lend, which are forks of GMX and Aave, respectively. Офіційний вебсайт: https://www.meridianfinance.net/ Купити MST зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Meridian MST (MST) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Meridian MST (MST), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,00M $ 1,00M $ 1,00M Загальна пропозиція: $ 10,00M $ 10,00M $ 10,00M Циркуляційна пропозиція: $ 10,00M $ 10,00M $ 10,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 1,00M $ 1,00M $ 1,00M Історичний максимум: $ 0,921732 $ 0,921732 $ 0,921732 Історичний мінімум: $ 0,04745054 $ 0,04745054 $ 0,04745054 Поточна ціна: $ 0,100146 $ 0,100146 $ 0,100146 Дізнайтеся більше про ціну Meridian MST (MST)

Токеноміка Meridian MST (MST): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Meridian MST (MST) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів MST, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів MST, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку MST, досліджуйте ціну токена MST в реальному часі!

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