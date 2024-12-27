Сьогоднішня ціна Meridian MST (MST)

Поточна ціна Meridian MST (MST) сьогодні становить 0.171416 USD з ринковою капіталізацією $ 1.52M USD. Ціна MST до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Meridian MST:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 352.86 USD

- зміна ціни Meridian MST протягом дня — +1.63%

- циркуляційна пропозиція – 8.86M USD

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