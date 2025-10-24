Інформація щодо ціни Meridian (MRDN) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: Мін. за 24 год $ 0,054927 Макс. за 24 год $ 0,156655 Рекордний максимум $ 0,156655 Найнижча ціна $ 0,03380441 Зміна ціни (за 1 год) +3,44% Зміна ціни (1 дн.) +156,19% Зміна ціни (за 7 дн.) +185,97%

Актуальна ціна Meridian (MRDN) становить $0,154308. За останні 24 години MRDN торгувався між мінімумом у $ 0,054927 і максимумом у $ 0,156655, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MRDN становить $ 0,156655, тоді як його історичний мінімум — $ 0,03380441.

Що стосується короткострокових результатів, то MRDN змінився на +3,44% за останню годину, +156,19% за 24 години та на +185,97% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Meridian (MRDN)

Ринкова капіталізація $ 2,56M Обсяг (за 24 год) -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 154,31M Циркуляційне постачання 16,57M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Meridian — $ 2,56M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MRDN — 16,57M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 154,31M.