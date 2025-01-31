Ціна MergeX (MGE)
Поточна ціна MergeX (MGE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MGE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MergeX:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.87 USD
- зміна ціни MergeX протягом дня — +0.08%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MergeX до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни MergeX до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни MergeX до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни MergeX до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.08%
|30 днів
|$ 0
|-61.56%
|60 днів
|$ 0
|+70.37%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін MergeX: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.89%
+0.08%
-19.07%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MergeX is a x11 coin with Masternodes, that has play to earn function with the intent of bringing all crypto communities together. Through community events and massive tournaments with cash prizes, MergeX is revolutionizing the P2E scene.
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