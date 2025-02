Що таке Mergen ( MRGN)

MRGN is a crypto asset developed by Bitci Borsa Teknoloji Anonim Limited on Bitcichain. mergenhan.ai is a platform that utilizes the integration of blockchain technology and artificial intelligence to enable users to create images, text, video and audio records with various commands on this platform. Mergen ("MRGN") is the native digital asset of this platform.

