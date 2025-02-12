Ціна Mergen (MRGN)
Поточна ціна Mergen (MRGN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MRGN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Mergen:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 47.80 USD
- зміна ціни Mergen протягом дня — -0.63%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Mergen до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Mergen до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Mergen до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Mergen до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.63%
|30 днів
|$ 0
|+63.55%
|60 днів
|$ 0
|+63.70%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Mergen: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.10%
-0.63%
+8.45%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MRGN is a crypto asset developed by Bitci Borsa Teknoloji Anonim Limited on Bitcichain. mergenhan.ai is a platform that utilizes the integration of blockchain technology and artificial intelligence to enable users to create images, text, video and audio records with various commands on this platform. Mergen ("MRGN") is the native digital asset of this platform.
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