Ціна Merge Token (MERGE)
Поточна ціна Merge Token (MERGE) сьогодні становить 0,00008047 USD з ринковою капіталізацією $ 90,63K USD. Ціна MERGE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Merge Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Merge Token протягом дня — +0,70%
- циркуляційна пропозиція – 1,14B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Merge Token до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Merge Token до USD становила $ -0,0000249165.
За останні 60 днів зміна ціни Merge Token до USD становила $ -0,0000273644.
За останні 90 днів зміна ціни Merge Token до USD становила $ -0,0002699113401440028.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0,70%
|30 днів
|$ -0,0000249165
|-30,96%
|60 днів
|$ -0,0000273644
|-34,00%
|90 днів
|$ -0,0002699113401440028
|-77,03%
Останній аналіз цін Merge Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1,48%
+0,70%
-27,76%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Merge Pals is backed by a team with an impressive track record in both mobile gaming and crypto. Our seasoned experts have successfully launched and scaled high-impact projects, and now they’re channeling that expertise into a game that has already captured the attention of a global audience—boasting over 2 million verified users and a loyal base of paying players. The token’s smart, deflationary design and deep utility aren’t just buzzwords; they’re engineered to drive real, sustainable value for both players and investors. Driven by strong partnerships and a constant push for innovation, Merge Pals isn’t just another crypto game—it’s a project built for the long haul. Our roadmap is filled with exciting updates and improvements, and we’re always listening to feedback from our passionate community.
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