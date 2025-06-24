Сьогоднішня ціна Merge Token (MERGE)

Поточна ціна Merge Token (MERGE) сьогодні становить 0,00008047 USD з ринковою капіталізацією $ 90,63K USD. Ціна MERGE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Merge Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Merge Token протягом дня — +0,70%

- циркуляційна пропозиція – 1,14B USD

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