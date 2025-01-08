Сьогоднішня ціна Merge (MERGE)

Поточна ціна Merge (MERGE) сьогодні становить 0.00869356 USD з ринковою капіталізацією $ 780.07K USD. Ціна MERGE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Merge:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 272.85 USD

- зміна ціни Merge протягом дня — +23.87%

- циркуляційна пропозиція – 89.77M USD

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