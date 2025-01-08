Ціна Merge (MERGE)
Поточна ціна Merge (MERGE) сьогодні становить 0.00869356 USD з ринковою капіталізацією $ 780.07K USD. Ціна MERGE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Merge:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 272.85 USD
- зміна ціни Merge протягом дня — +23.87%
- циркуляційна пропозиція – 89.77M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Merge до USD становила $ +0.00167523.
За останні 30 днів зміна ціни Merge до USD становила $ -0.0003643731.
За останні 60 днів зміна ціни Merge до USD становила $ +0.0942100536.
За останні 90 днів зміна ціни Merge до USD становила $ +0.0065096002904713345.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00167523
|+23.87%
|30 днів
|$ -0.0003643731
|-4.19%
|60 днів
|$ +0.0942100536
|+1,083.68%
|90 днів
|$ +0.0065096002904713345
|+298.06%
Останній аналіз цін Merge: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.60%
+23.87%
+1,696.57%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Merge is the collaborative result of multi-functional teams and individuals who focus on providing Software as a Service (SaaS) powered by the Blockchain. With the support of the MERGE Cryptocurrency, and based on its Tokenomics model, where both users and developers benefit from each other, Merge provides a wide range of solutions for crypto and non-crypto oriented users, teams, and companies. One one side, Merge acts as a trusted third party that pays for the services users use with their investments. Users get back the tokens they invest once they stop using the services Merge provides. On the other, Merge attracts developers who create their own software apps, tools and solutions, being them blockchain and non-blockchain based. Merge helps them bringing their creations to the market and transitioning them to Software as a Service. Developers get then compensated when users and partners use their services.
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